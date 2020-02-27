Самарские чиновники рассказали, почему запрещен доступ к даче со слонами

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:33:02+03:00

Жители региона пожаловались на ограничения в твиттере

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Временно исполняющий обязанности руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко рассказал, почему закрыт доступ для туристов и жителей Самары к дому купца Головкина.

– Объект находится в неудовлетворительном состоянии. Доступ к нему приостановлен в целях безопасности. Содержание дома со слонами лежит на муниципалитете, – сообщил чиновник.

Напомним, в конце года сообщалось, что памятник может быть передан Самарскому государственному техническому университету. Там планировалось разместить центр молодых художников и архитекторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU