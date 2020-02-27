Едва не случилась трагедия: в Самарской области маленькие дети играли на железной дороге

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:52:18+03:00

Они решили, что рельсы – идеальное место для катания на ватрушке

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Полицейским линейного отделения МВД России по Самарской области поступило сообщение, что на железнодорожных путях в районе улицы Декабристов в Сызрани играют трое детей. Они расположились на переходной площадке, катались по насыпи на ватрушке, а также запрыгивали в проходящие вагоны.

– Прибывшие на место сотрудники установили, что на путях находятся трое несовершеннолетних в возрасте 6-ти, 9-ти и 11-ти лет, проживающих неподалеку. Они подвергали свою жизнь и здоровье невероятной опасности, – сообщили правоохранители.

В отношении родителей полицейские составили административные протоколы, а с детьми провели профилактические беседы.

ИСТОЧНИК KP.RU