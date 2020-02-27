Как будут ходить трамваи до "Самара Арены" и работать парковки в день матча "Крылья Советов" - "Оренбург" 28 февраля

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:17:47+03:00

Появилось расписание трамваев до стадиона Самара Арена в день игры с Оренбургом, а также график работы парковок

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В Самаре 28 февраля пройдет матч 20 тура РПЛ между командами "Крылья Советов" и "Оренбург". Начнется игра в 19.30. Доехать до Последней мили можно будет на трамваях №5, №7, №25. Они начнут курсировать за три часа до начала игры со всеми остановками. Интервал движения составит от 10 до 15 минут.

Ограничивать движение транспорта по ул. Дальняя, ул. Арена-2018, 8-й, 9-й и 12-й проезды, ул. 1-я Стадионная не будут. Стоянка будет запрещена только на участке дублера Московского шоссе от Дальней до Волжского шоссе. Бесплатно для болельщиков будет работать Южная парковка и Восточная парковка. Также доступна парковка около "Агропарка".

Таки будут ждать болельщиков на стоянке у Второго гейта. А после матча дополнительные автобусы №№1, 45, 47, 50, 51, 67 подадут к остановке ул. Алма-Атинская.

ИСТОЧНИК KP.RU