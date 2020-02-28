Неудачный урок химии: в Самаре из-за пожара эвакуировали 900 детей из школы № 3

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:50:08+03:00

К счастью, никто не погиб и не пострадал [видео]

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Утром в пятницу, 28 февраля, в школе № 3, которая находится на улице Фадеева в Самаре, произошло ЧП. В лаборантской кабинета химии, который располагается на третьем этаже здания, загорелись реактивы. На место происшествия экстренно были отправлены пожарные.

– Огонь на площади 0,5 квадратных метров был ликвидирован до прибытия спецподразделений. Из здания эвакуировали 900 учеников и 74 педагога, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На место событий прибыли 70 пожарных и 23 единицы техники. К счастью, никто не пострадал и не погиб. Разбираться в причинах происшествия предстоит компетентным органам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/763435" frameborder="0"></iframe> В Самаре в школе № 3 произошел пожар 28.02.2020.Предоставлено "КП"

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ИСТОЧНИК KP.RU