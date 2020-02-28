2020-02-28T14:23:42+03:00
Происшествия

Куда ему столько? В Самарской области мужчина хранил «для себя» 33 грамма наркотиков

На местного жителя завели уголовное дело по статье 228 УК РФ
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанному грозит до трех лет тюрьмыЗадержанному грозит до трех лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Похвистневском районе Самарской области задержали мужчину, который хранил при себе наркотики. У 37-летнего местного жителя полицейские обнаружили пакет, в котором находилось растительное вещество. Проверка показала, что это марихуана массой 33,4 г.

– По словам задержанного, вещество предназначалось для личного употребления. Хранил он его якобы без цели сбыта. Эту информацию сейчас проверяют правоохранители, – говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Расследование этого дела продолжается. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Полицейские проверяют информацию об отсутствии цели сбыта у подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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