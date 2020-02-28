Два автомобиля и пенсионерка: в Самарской области попавшую в ДТП машину отбросило на пешехода

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:21:33+03:00

Разбираться в деталях случившегося предстоит сотрудникам ГИБДД Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вечером в четверг, 27 февраля, в Самаре произошло ДТП. На пересечении улиц Победы и Краснодонской столкнулись «Тойота» и «Веста». По версии сотрудников ГИБДД, отечественный автомобиль не уступил дорогу иномарке.

– «Ладу» посте аварии отбросило в сторону пешеходного перехода, где на зеленый свет шла 73-летняя пенсионерка. Пожилая женщина получила травмы – ей потребовалась госпитализация, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Разобраться во всех деталях этой аварии предстоит правоохранительным органам. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU