Два автомобиля и пенсионерка: в Самарской области попавшую в ДТП машину отбросило на пешехода
Вечером в четверг, 27 февраля, в Самаре произошло ДТП. На пересечении улиц Победы и Краснодонской столкнулись «Тойота» и «Веста». По версии сотрудников ГИБДД, отечественный автомобиль не уступил дорогу иномарке.
– «Ладу» посте аварии отбросило в сторону пешеходного перехода, где на зеленый свет шла 73-летняя пенсионерка. Пожилая женщина получила травмы – ей потребовалась госпитализация, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Разобраться во всех деталях этой аварии предстоит правоохранительным органам. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU