Губит людей не пиво, губит людей вода: тольяттинский бар накопил долгов за водоснабжение на 3,4 млн рублей

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:17:33+03:00

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Один из пивных баров в Тольятти утроил настоящую игру с коммунальщиками. Дело в том, что питейное заведение накопило долг за водоснабжение в 4300 рублей. Оплата на счета так и не поступила, поэтому бар отключили от ресурса. Но должник самовольно подключился и начал воровать воду.

– В течение двух лет коммунальщики неоднократно отключали пивбар, собственник которого решил жить за счет других тольяттинцев. Ни опломбировка задвижек, ни разрыв трубы в колодце, ни заглушки, ни разрыв трубы за водопроводным колодцем – ничто не останавливало воров из пивбара, – говорится в сообщении «РКС-Тольятти».

За это время накопилась задолженность в размере 3,4 миллионов рублей. Ресурсоснабжающая компания готовит документы для подачи в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU