Губит людей не пиво, губит людей вода: тольяттинский бар накопил долгов за водоснабжение на 3,4 млн рублей
Один из пивных баров в Тольятти утроил настоящую игру с коммунальщиками. Дело в том, что питейное заведение накопило долг за водоснабжение в 4300 рублей. Оплата на счета так и не поступила, поэтому бар отключили от ресурса. Но должник самовольно подключился и начал воровать воду.
– В течение двух лет коммунальщики неоднократно отключали пивбар, собственник которого решил жить за счет других тольяттинцев. Ни опломбировка задвижек, ни разрыв трубы в колодце, ни заглушки, ни разрыв трубы за водопроводным колодцем – ничто не останавливало воров из пивбара, – говорится в сообщении «РКС-Тольятти».
За это время накопилась задолженность в размере 3,4 миллионов рублей. Ресурсоснабжающая компания готовит документы для подачи в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU