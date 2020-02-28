В Самаре возбудили уголовное дело после ЧП на батуте в парке Гагарина, где ребенок сломал руку
13 июля прошлого года на надувном батуте на площадке «Щенячий патруль» в парке имени Юрия Гагарина в Самаре произошло ЧП. Там получил травму 5-летний мальчик. 27 февраля 2020 года следователи возбудили уголовное дело в связи с происшествием.
- Ребенок сломал руку в результате ненадлежащего оказания услуг и несоблюдения требований безопасности. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды - Самара» в прокуратуре Промышленного района, сотрудники которой признали принятие процессуального решения законным.
Сейчас расследование продолжается. Обвинения пока никому не предъявлены, подозреваемых нет. Ход и результаты разбирательства находятся на контроле у представителей надзорного ведомства.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (846) 270-69-10
Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65
Почта: kpsamara@phkp.ru
ВКонтакте: https://vk.com/kps163
ИСТОЧНИК KP.RU