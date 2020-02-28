2020-02-28T14:13:06+03:00
Происшествия

В Самаре возбудили уголовное дело после ЧП на батуте в парке Гагарина, где ребенок сломал руку

Подозреваемых пока нет
Михаил ГОРЮНОВ
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Расследование продолжаетсяРасследование продолжаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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13 июля прошлого года на надувном батуте на площадке «Щенячий патруль» в парке имени Юрия Гагарина в Самаре произошло ЧП. Там получил травму 5-летний мальчик. 27 февраля 2020 года следователи возбудили уголовное дело в связи с происшествием.

- Ребенок сломал руку в результате ненадлежащего оказания услуг и несоблюдения требований безопасности. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды - Самара» в прокуратуре Промышленного района, сотрудники которой признали принятие процессуального решения законным.

Сейчас расследование продолжается. Обвинения пока никому не предъявлены, подозреваемых нет. Ход и результаты разбирательства находятся на контроле у представителей надзорного ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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