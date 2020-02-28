2020-02-28T15:10:37+03:00
Общество

В Самарской области на трассе сгорела фура

Разбираться в причинах происшествия предстоит компетентным органам
Владислав КИРСАНОВ
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Водителю удалось спасти, но автомобиль сгорел почти полностью ФОТО: паблик «Самара-life»Водителю удалось спасти, но автомобиль сгорел почти полностью ФОТО: паблик «Самара-life»Фото: СОЦСЕТИ
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В четверг, 27 февраля, в Волжском районе Самарской области произошло ЧП. На трассе загорелся грузовик «Вольво». Фура была загружена вещами, которые также пострадали в огне.

– Автомобиль вспыхнул в движении. На место прибыли 10 человек личного состава и 7 единиц техники. Водитель в происшествии не пострадал, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Разобраться во всех деталях случившегося предстоит компетентным органам. Отметим, что огонь почти полностью уничтожил грузовик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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