В Самарской области на трассе сгорела фура
В четверг, 27 февраля, в Волжском районе Самарской области произошло ЧП. На трассе загорелся грузовик «Вольво». Фура была загружена вещами, которые также пострадали в огне.
– Автомобиль вспыхнул в движении. На место прибыли 10 человек личного состава и 7 единиц техники. Водитель в происшествии не пострадал, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Разобраться во всех деталях случившегося предстоит компетентным органам. Отметим, что огонь почти полностью уничтожил грузовик.
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ИСТОЧНИК KP.RU