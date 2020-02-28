В Самарской области на трассе сгорела фура

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:10:37+03:00

Водителю удалось спасти, но автомобиль сгорел почти полностью ФОТО: паблик «Самара-life» Фото: СОЦСЕТИ

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В четверг, 27 февраля, в Волжском районе Самарской области произошло ЧП. На трассе загорелся грузовик «Вольво». Фура была загружена вещами, которые также пострадали в огне.

– Автомобиль вспыхнул в движении. На место прибыли 10 человек личного состава и 7 единиц техники. Водитель в происшествии не пострадал, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Разобраться во всех деталях случившегося предстоит компетентным органам. Отметим, что огонь почти полностью уничтожил грузовик.

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ИСТОЧНИК KP.RU