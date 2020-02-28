Научил ребенка плохому: в Самаре будут судить мужчину, который грабил пивнушки со своей падчерицей

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:04:31+03:00

Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей

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Самарца будут судить за серию вооруженных нападений на торговые точки областной столицы. На последнее «дело» он пошел в сопровождении своей падчерицы - девочке на тот момент было 10 лет.

- По версии следствия, в сентябре прошлого года он совершил три разбойных нападения, при этом был вооружен ножом, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в прокуратуре Промышленного района.

Из трех торговых точек (продуктовый магазин, пивнушка и салон сотовый связи), как подсчитали следователи, мужчина вынес в общей сложности 325 с лишним тысяч рублей.

Теперь ему вменяют не только три эпизода вооруженных налетов, но и вовлечение ребенка в совершение преступлений. Самарцу грозит до 12 лет лишения свободы, плюс штраф до одного миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU