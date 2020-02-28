2020-02-28T14:55:40+03:00
Общество

В Самарской области обсудили необходимость бюджетной поддержки эко-проектов волонтеров

По словам депутата Дениса Волкова, идеи добровольцев без бюджетной помощи гибнут
Илона МАЙСКАЯ
Поделиться:
Представители общественных организаций обсудили отказ чиновников от поддержки эко-проектовПредставители общественных организаций обсудили отказ чиновников от поддержки эко-проектов
Изменить размер текста:

В Самарской области прошел круглый стол с представителями экологических организаций региона, который инициировал депутат губдумы, руководитель проекта «Чистая страна» Денис Волков. Поводом для собрания стал отказ профильных министерств от оказания бюджетной поддержки эко-волонтерам. Напомним, чиновники отклонили поправки в бюджет региона, которые просил внести Денис Волков в 2019 году.

- К сожалению, профильные министерства не слышат активную молодежь, которая заинтересована в улучшении экологической ситуации в Самарской области. Я уверен, что чиновники не до конца понимают, какую работу проводят экологические общественные объединения. Некоторые наши проекты выходят на федеральный уровень, но я знаю и печальные примеры: уникальные эко-проекты добровольцев гибнут без оказания поддержки, - отметил депутат.

Участники круглого стола поддержали Дениса Волкова и тоже заявили о необходимости оказания помощи волонтерам профильными министерствами. В конце заседания народный избранник сообщил, что все озвученные на круглом столе мнения будут учтены при формировании предложений по грантовой поддержке эко-движениям Самарской области. Также было решено регулярно проводить подобные собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По многочисленным просьбам: в Самаре продлили автобусный маршрут № 80
Водитель «Астон Мартин», из-за которого на Солнечной погибла няня, предстанет перед судом
В Самарской области обсудили необходимость бюджетной поддержки эко-проектов волонтеров
Научил ребенка плохому: в Самаре будут судить мужчину, который грабил пивнушки со своей падчерицей
В Самарской области на трассе сгорела фура
В Самарской области электричка насмерть сбила женщину
Возле школы в Чапаевске собаки чуть не загрызли семилетнюю девочку
В Тольятти сгорел торговый павильон на Обводном шоссе
Билайн и «Лиза Алерт» стали победителями GSMA Global Mobile Awards 2020
В Самаре возбудили уголовное дело после ЧП на батуте в парке Гагарина, где ребенок сломал руку
Губит людей не пиво, губит людей вода: тольяттинский бар накопил долгов за водоснабжение на 3,4 млн рублей
На матче «Крыльев Советов» и «Оренбурга» ожидается до 10 тысяч болельщиков
Самарцы могут выиграть поездку на фестиваль индийских фильмов
Два автомобиля и пенсионерка: в Самарской области попавшую в ДТП машину отбросило на пешехода
Куда ему столько? В Самарской области мужчина хранил «для себя» 33 грамма наркотиков