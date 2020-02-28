В Самарской области обсудили необходимость бюджетной поддержки эко-проектов волонтеров

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:55:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области прошел круглый стол с представителями экологических организаций региона, который инициировал депутат губдумы, руководитель проекта «Чистая страна» Денис Волков. Поводом для собрания стал отказ профильных министерств от оказания бюджетной поддержки эко-волонтерам. Напомним, чиновники отклонили поправки в бюджет региона, которые просил внести Денис Волков в 2019 году.

- К сожалению, профильные министерства не слышат активную молодежь, которая заинтересована в улучшении экологической ситуации в Самарской области. Я уверен, что чиновники не до конца понимают, какую работу проводят экологические общественные объединения. Некоторые наши проекты выходят на федеральный уровень, но я знаю и печальные примеры: уникальные эко-проекты добровольцев гибнут без оказания поддержки, - отметил депутат.

Участники круглого стола поддержали Дениса Волкова и тоже заявили о необходимости оказания помощи волонтерам профильными министерствами. В конце заседания народный избранник сообщил, что все озвученные на круглом столе мнения будут учтены при формировании предложений по грантовой поддержке эко-движениям Самарской области. Также было решено регулярно проводить подобные собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU