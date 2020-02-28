По многочисленным просьбам: в Самаре продлили автобусный маршрут № 80

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:36:28+03:00

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С понедельника, 2 марта, в Самаре поменяется маршрут автобуса № 80. Ранее он ходил от «Волгаря» до площади Революции. Однако, учитывая многочисленные просьбы пассажиров, его решили продлить до железнодорожного вокзала.

– После площади Революции движение будет осуществляться по улицам Куйбышева, Красноармейская, Спортивная до конечной остановки «Поликлиника» (по улице Агибалова у железнодорожного вокзала), – сообщает городская администрация.

Кроме того, увеличится количество машин: с 6 единиц до 10. Это позволит сократить интервал движения до 10 минут. Маршрут будет начинать свою работу в 6:40, а заканчивать в 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU