Машины едут по капот в воде: в Тольятти затопило трассу М-5
В Самарской области в пятницу, 28 февраля, на трассе М-5 «Урал» разлилось настоящее море. Затопило участок дороги в Тольятти и в районе плотины Жигулевской ГЭС. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
- Произошло подтопление трассы М-5. Это связано с резким повышением температуры воздуха и интенсивным таянием снега. На месте работают дорожники. Сотрудники подрядной организации откачивают воду на 974 км трассы, задействованы четыре насоса, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».
Движение на дороге затруднено. Автомобили едут по капот в воде. Водителей призывают быть внимательнее на этом участке трассы и соблюдать ПДД.
В Тольятти затопило участок трассы М-5 "Урал" 28.02.2020.Видео: Сергей Тарасов / Происшествия Тольятти
ИСТОЧНИК KP.RU