Машины едут по капот в воде: в Тольятти затопило трассу М-5

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:53:25+03:00

Движение на трассе в районе Жигулевской ГЭС затруднено Фото: Скриншот с видео

Потепление в конце февраля привело к появлению нового «моря» в Самарской области [видео]

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В Самарской области в пятницу, 28 февраля, на трассе М-5 «Урал» разлилось настоящее море. Затопило участок дороги в Тольятти и в районе плотины Жигулевской ГЭС. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

- Произошло подтопление трассы М-5. Это связано с резким повышением температуры воздуха и интенсивным таянием снега. На месте работают дорожники. Сотрудники подрядной организации откачивают воду на 974 км трассы, задействованы четыре насоса, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Движение на дороге затруднено. Автомобили едут по капот в воде. Водителей призывают быть внимательнее на этом участке трассы и соблюдать ПДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/763558" frameborder="0"></iframe> В Тольятти затопило участок трассы М-5 "Урал" 28.02.2020.Видео: Сергей Тарасов / Происшествия Тольятти

ИСТОЧНИК KP.RU