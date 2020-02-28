2020-02-28T16:20:07+03:00
Общество

Шприцы, маски, иглы: в Самаре на улице Ветлянской нашли свалку с медицинскими отходами

По словам горожан, она расположена неподалеку от кабельного завода
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Ольга Боброва / Самара LifeФото: Ольга Боброва / Самара LifeФото: vk.com
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Жители Самары нашли еще одну несанкционированную свалку. Она расположилась на улице Ветлянской в районе кабельного завода. Больше всего их поразило содержимое свалки: кто-то выбросил там пакеты с медицинскими отходами, в частности со шприцами.

- По пути на работу, увидела вот такую свалку. Вчера вечером, 27 февраля, этого всего не было. Очень много свертков, в которых лежат маски, шприцы, иглы, этикетки для них. Как упакованные, так и вскрытые. Если не ошибаюсь, то это класс опасных отходов, которые должны утилизировать в определенных условиях и определенном месте, - написала в соцсетях одна из жительниц города, приложив фотографии этой свалки.

В пакетах лежат шприцы, маски, иглы и другие медицинские отходы Фото: vk.com

В пакетах лежат шприцы, маски, иглы и другие медицинские отходыФото: vk.com

Интернет-пользователи посоветовали автору поста сообщить о своей находке в прокуратуру, а также губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Что касается регоператора, который, как решили горожане, должен заниматься утилизацией подобных отходов, то представители «ЭкоСтройРесурса» отметили в инстаграме, что это не их сфера деятельности. Они занимаются вывозом ТКО. Утилизацией данных отходов должен заниматься собственник — медицинское учреждение. Он должен заключить соответствующий договор со компанией, которая имеет специальную лицензию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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