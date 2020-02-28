Пожар в Самаре возник из-за того, что жители доверили свое газовое оборудование случайным людям

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:24:49+03:00

На этот раз обошлось без человеческих жертв.

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Вечером 27 февраля в аварийную службу СВГК поступил сигнал о пожаре в квартире № 13 на ул. Флотской областного центра. Возгорание началось от газового счетчика, установленного накануне газовиками сторонней фирмы. Четырехконфорочная плита, газовый кран и внутриквартирный газопровод подверглись воздействию открытого огня, зарегистрировано падение давление по стояку. Прибывшая аварийная бригада Средневолжской газовой компании на время пожара отключила на вводе в дом газовый стояк на 5 квартир и газовое оборудование в сгоревшей квартире.

На этот раз обошлось без человеческих жертв. Однако цена неразборчивости в выборе специалистов для выполнения газоопасных работ в собственной квартире стала для ее владельцев слишком высокой.