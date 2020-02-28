Весна в Самарской области начнется с ночных морозов

28 Февр. 2020 2020-02-28T19:25:49+03:00

В темное время суток столбики термометров будут опускаться до -11, в светлое - подниматься до +5

Изменить размер текста: A A

Зима в Самарской области попрощается мокрым снегом и дождем. В субботу, 29 февраля, по информации Приволжского УГМС, в регионе будет облачно, ночью и днем осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью -1… +1. Днем +3… +5. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

В воскресенье и понедельник, 1 и 2 марта, синоптики обещают переменную облачность, осадков не ожидают. По ночам столбики термометров опустятся до -4… -9 в воскресенье и -6… -11 в понедельник. Зато днем будет плюсовая температура – 0.. +5. На дорогах гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU