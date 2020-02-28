В Самаре будут производить зарядки для электромобилей и зарядные станции для гаджетов, которые появятся на набережной

28 Февр. 2020 2020-02-28T19:55:13+03:00

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В Самаре в пятницу, 28 февраля прошло совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса области. Провел его губернатор Дмитрий Азаров. Такие встречи, по словам главы региона, необходимы, чтобы определить, какая помощь нужна предприятиям ОПК от области, чтобы выполнить поставленные президентом задачи и развивать выпуск высокотехнологичной гражданской продукции.

- В ходе совещания руководители крупнейших предприятий отрасли доложили о текущей ситуации по диверсификации производства. 2019 год для большинства их них стал годом стабильного развития. По данным Самарастата, в несырьевых отраслях наиболее динамично развивались производители продукции в категории «Прочие транспортные средства и оборудование». Крупнейшими в этой группе являются представители аэрокосмического и оборонно-промышленного комплексов — АО «РКЦ Прогресс», ПАО «Кузнецов», АО «Металлист – Самара», АО «Салют», АО «Авиакор - авиационный завод» и АО «Авиаагрегат». Индекс промышленного производства по итогам 11 месяцев прошлого года в этой категории составил 120,8%. В целом по промышленности Самарской области этот показатель достиг 101,9%, а индекс объема отгрузки промышленной продукции в регионе немного превысил 104%, - отметили в правительстве Самарской области.

На совещании стало известно, что в «Авиаагрегате» разработали и готовы производить зарядные станции для гаджетов, а также станции для зарядки электромобилей. Устройства для зарядки телефонов могут появиться на набережной города.

ИСТОЧНИК KP.RU