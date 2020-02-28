В Самаре на подземной парковке ТРК «Эль Рио» произошел пожар

28 Февр. 2020 2020-02-28T21:16:05+03:00

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В Самаре на подземной парковке торгово-развлекательного комплекса «Эль Рио» на Московском шоссе вечером в пятницу, 28 февраля, произошел пожар. Там произошло короткое замыкание электрокабеля двигателя вентиляции, после чего вспыхнул огонь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- Горение было на площади в один погонный метр, огонь ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений, - говорится в сообщении.

Вызову автоматически присвоили повышенный ранг. На месте работали 64 человека и 21 единица техники, в том числе 49 сотрудников МЧС и 21 единица техники ведомства. Из ТРК эвакуировали 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU