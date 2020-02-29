2020-02-29T07:26:00+03:00
Общество

"Как же вкусно пахнут дети": Ольга Бузова в Самаре показала, что может стать хорошей мамой

Фанаты тут же рассказали своей любимице, что она станет прекрасной мамой
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Ольга Бузова жарко обняла поклонницу после концерта в Самаре. Фото: Инстаграм БузовойОльга Бузова жарко обняла поклонницу после концерта в Самаре. Фото: Инстаграм Бузовой
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Певица Ольга Бузова в предпоследний день февраля выступила с концертом в Самаре. Девушка порадовала поклонников новыми хитами в своей фееричной программе. Блестящие юбки и топы и восторженные крики: "Оля, Оля". Все получилось как обычно.

- Мне очень нравится ваш город, поэтому я сюда вернулась. Новый костюм, новые песни - все для вас, - обратилась она к залу.

А после концерта бросилась обниматься с поклонниками, среди которых оказалась девочка Лера, которая тронула Ольгу чуть ли не до слез.

- Боже, как же вкусно пахнут дети! В тепле и чувствах девочки Леры - вся ваша любовь, - написала певица в своем инстаграме.

Фанаты стали внимательно рассматривать видео и сделали вывод, что Ольге уже и самой пора заводить ребенка.

- Ты будешь прекрасной мамой, -написала ей поклонница.

- Оля, пора, - вторит другая.

Напомним, что сейчас Ольга Бузова строит отношения с исполнителем Давидом Манукяном. Несколько лет назад певица пережила болезненный развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. У него с новой пассией уже есть ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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