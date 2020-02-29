"Как же вкусно пахнут дети": Ольга Бузова в Самаре показала, что может стать хорошей мамой
Певица Ольга Бузова в предпоследний день февраля выступила с концертом в Самаре. Девушка порадовала поклонников новыми хитами в своей фееричной программе. Блестящие юбки и топы и восторженные крики: "Оля, Оля". Все получилось как обычно.
- Мне очень нравится ваш город, поэтому я сюда вернулась. Новый костюм, новые песни - все для вас, - обратилась она к залу.
А после концерта бросилась обниматься с поклонниками, среди которых оказалась девочка Лера, которая тронула Ольгу чуть ли не до слез.
- Боже, как же вкусно пахнут дети! В тепле и чувствах девочки Леры - вся ваша любовь, - написала певица в своем инстаграме.
Фанаты стали внимательно рассматривать видео и сделали вывод, что Ольге уже и самой пора заводить ребенка.
- Ты будешь прекрасной мамой, -написала ей поклонница.
- Оля, пора, - вторит другая.
Напомним, что сейчас Ольга Бузова строит отношения с исполнителем Давидом Манукяном. Несколько лет назад певица пережила болезненный развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. У него с новой пассией уже есть ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU