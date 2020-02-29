2020-02-29T08:51:07+03:00
Общество

"Большегрузы теряют подвески, автобусы тонут": самары требуют у властей спасти Заводское шоссе

По словам тех, кто ездит там каждый день, никаких работ по ликвидации ям сейчас коммунальщики не ведут
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На Заводском шоссе сплошные ямыНа Заводском шоссе сплошные ямы
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Жители Самары запустили флешмоб #спаситеЗаводскоешоссе и просят всех неравнодушных людей делиться в соцсетях фото и видео из ям и луж этой магистрали. С криуом о помощи обратилась самарчанка Татьяна Голую. Она объяснила, что является сотрудницей Самаралакто:

- Нам уже присылают фотографии представители логистической службы, их большегрузы, которые колесят по всей стране, именно в Самаре теряют подкрылки. Это нормально? - спрашивает она.

Также она рассказывает, что сейчас на участке не ведутся работы по реконструкции. Дорога в самом деле опасна. Накануне, 28 февраля, в одной из ям застрял автобус, который не могли вытащить. Большие грузовики погружаются в воду по капот.

- Вчера в Твиттере городские власти бодро отчитались о том, что начали засыпку ям и даже приложили фотографии... Снимки были сделаны в другое время и даже в другую погоду, - дополняет Татьяна.

Сейчас все автомобилисты, для которых Заводское шоссе становится непроходимым даже в немного дождливую погоду, надеются увидеть реакцию властей. Тем более 28 февраля Елена Лапушкина дала поручение засыпать ямы на Заводском шоссе .

ИСТОЧНИК KP.RU

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