Из-за пожара в жилом доме на 5 Просеке в Самаре эвакуировали 38 человек
В Самаре утром 29 февраля жителей дома на Пятой Просеке ждало неприятное пробуждение. В одной из квартир случился пожар, дым окутал подъезд, пламя вырвалось из окна. Всем владельцам квартир в этом подъезде пришлось покинуть тёплые кровати и выйти на улицу. Эвакуировали 38 человек.
В 9.35 сотрудники МЧС начали тушить пожар. Они развернули оборудование, на место приехали четыре машины. К счастью, все закончилось хорошо для большинства жителей. Горящие в квартире вещи удалось потушить, другое жилье не пострадало. На ликвидацию огня потребовалось по официальным данным чуть больше получаса.
На фото очевидцев видно, что пожарная машина тормозит и не может прорваться вперед. Фото: твиттер
Тем временем жители говорят, что все могло закончиться не так благополучно, ведь пожарные не могли подъехать к дому из-за узких проездов и припаркованных автомобилей. Жители рассказывают, что это уже не первый случай, когда специализированные машины тормозятся из-за того, что застройка слишком плотная.
Теперь специалистам предстоит разобраться, что же произошло и кто виноват в том, что пожар начался. Для этого будет проведена экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU