2020-02-29T11:17:51+03:00
Общество

Из-за пожара в жилом доме на 5 Просеке в Самаре эвакуировали 38 человек

Жители рассказывают, что пожарные не могли проехать к дому из-за узких проездов и припаркованных машин
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Пожар оказался не продолжительнымПожар оказался не продолжительнымФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Самаре утром 29 февраля жителей дома на Пятой Просеке ждало неприятное пробуждение. В одной из квартир случился пожар, дым окутал подъезд, пламя вырвалось из окна. Всем владельцам квартир в этом подъезде пришлось покинуть тёплые кровати и выйти на улицу. Эвакуировали 38 человек.

В 9.35 сотрудники МЧС начали тушить пожар. Они развернули оборудование, на место приехали четыре машины. К счастью, все закончилось хорошо для большинства жителей. Горящие в квартире вещи удалось потушить, другое жилье не пострадало. На ликвидацию огня потребовалось по официальным данным чуть больше получаса.

На фото очевидцев видно, что пожарная машина тормозит и не может прорваться вперед. Фото: твиттер

На фото очевидцев видно, что пожарная машина тормозит и не может прорваться вперед. Фото: твиттер

Тем временем жители говорят, что все могло закончиться не так благополучно, ведь пожарные не могли подъехать к дому из-за узких проездов и припаркованных автомобилей. Жители рассказывают, что это уже не первый случай, когда специализированные машины тормозятся из-за того, что застройка слишком плотная.

Теперь специалистам предстоит разобраться, что же произошло и кто виноват в том, что пожар начался. Для этого будет проведена экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Из-за пожара в жилом доме на 5 Просеке в Самаре эвакуировали 38 человек
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