2020-02-29T10:27:49+03:00
Общество

Показали, как "расщепляют" золото: Дмитрий Азаров пообщался с одаренными самарскими детьми

Губернатор оценил знания воспитанников центра поддержки одаренных детей "Вега"
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Ребята и учителя провели губернатору экскурсию по центру. Фото: Правительство СОРебята и учителя провели губернатору экскурсию по центру. Фото: Правительство СО
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Губернатор Дмитрий Азаров побывал в центре выявления и поддержки одаренных детей "Вега" в Самаре. Сейчас здесь в режиме полного пансиона учатся 209 талантливых ребятишек. Им помогают развиваться в трех направлениях: химико-биологическое, физико-математическое, информационно-технологическое. Региональный центр был создан в прошлом году, как аналог сочинского "Сириуса".

Теперь к пансиону прибавились и профильные смены - 14-21 день. Сюда приглашают старшеклассников, которые прошли профильный отбор. За время работы центра в 8 сменах обучение прошли уже 327 ребят из Самарской области и других регионов.

Центр постоянно совершенствуется. В следующем году его воспитанникам будут доступны образовательные программы по робототехнике, нанотехнологиям и ракетостроению. Дмитрий Азаров попросил обратить особенное внимание на повышение информационной грамотности участников.

- Сегодня информационные технологии играют ключевую роль в развитии страны и региона. Поэтому крайне важно, чтобы школьники владели инструментами работы с вычислительными машинами, осваивали технологии обработки данных , - отметил он.

Также губернатор напомнил ребятам, многие из которых мечтают после школы штурмовать московские вузы, что получить хорошее образование можно и на родной земле.

- Сегодня в регионе начала работ Научно-образовательный центр. Он позволит вывести высшую школу области на новый уровень, что откроет новые возможности как для педагогов, так и для студентов, - подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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