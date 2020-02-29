2020-02-29T11:24:16+03:00
Общество

В Самаре нерадивый водитель отправил в больницу 65-летнюю пенсионерку

Мужчина не выполнил требования ПДД
Ольга АФАНАСЬЕВА
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ДТП случилось на ТашкентскойДТП случилось на Ташкентской
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ДТП с пенсионеркой случилось в Самаре 28 февраля около пяти часов вечера. 33-летний водитель на автомобиле Хендай ехал по ул. Ташкентская в сторону Черемшанской. Проезжая перекресток с ул. Карла - Маркса он, по какой-то причине, решил не уступать место пенсионерке, которая как раз в этот момент переходила дорогу.

В итоге автомобиль задел 65-летнюю женщину, которая была на нерегулируемом пешеходном переходе. Она получила повреждения и отправилась в больницу на машине скорой помощи.

Во всех деталях ДТП еще предстоит разобраться специалистам. Пока что непонятно, что помешало мужчине остановиться. Видимость в это время суток еще нормальная. Превышал ли он скорость, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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