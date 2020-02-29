2020-02-29T12:02:54+03:00
Общество

"Он стоял и никого не трогал": в Сызрани пешеход стал жертвой 4 машин, сыгравших в кегли

На мужчину наехал автомобиль, который толкнула другая машина
Ольга АФАНАСЬЕВА
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ДТП случилось в СызраниДТП случилось в Сызрани
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В Сызрани около девяти вечера в пятницу 28 февраля случилось ДТП, в котором пострадал мужчина. Он был невинной жертвой - стоял рядом с припаркованной машиной, никого не трогал. Но в этот момент по ул. Советская ехал водитель на Ниве, он пытался повернуть налево но не уступил дорогу семерке.

Машины столкнулись, семерка вылетела на встречку и толкнула припаркованную десятку. Та попятилась и врезалась в "Гранту", она в свою очередь тоже поехала и наехала на стоящего рядом пешехода. 31-летнему мужчине понадобилась помощь медиков и его госпитализировали, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сейчас в деталях ДТП разбирается полиция. А водителей предупреждают, что в нынешних погодных условиях нужно быть крайне осторожными на дороге и соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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