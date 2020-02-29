Под Самарой пьяный водитель решил поиграть в догонялки с полицией и оказался в кювете

29 Февр. 2020 2020-02-29T14:08:43+03:00

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В Красноярском районе Самарской области полицейские поймали любителя пьяной езды. Мужчина ехал за рулем Хендай Акцент, когда увидел полицейских. Это зрелище так его шокировало, что он прибавил газ и попытался скрыться. Но не справился с управлением и улетел в кювет.

Полицейские помогли незадачливому водителю выбраться из машины и убедились, что он не пострадал. После этого они попросили его пройти медосвидетельствование. После которого выяснилось: мужчина нетрезв.

Автолюбителя доставили в отдел полиции для разбирательства. Оказалось, что в 2018 году его уже судили за пьяное вождение. Тогда он заплатил штраф в 30 тыс рублей и был лишен прав на 18 месяцев. Теперь ему может грозить лишение свободы на срок до двух лет. А автомобиль, как сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области, у водителя отобрали и отправили на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU