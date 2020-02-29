2020-02-29T14:08:43+03:00
Общество

Под Самарой пьяный водитель решил поиграть в догонялки с полицией и оказался в кювете

Мужчина рванул от ДПСников на полной скорости, но организм подвел любителя алкоголя
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Автомобиль улетел в кювет. Фото: ГУ МВД РФ по Самарской областиАвтомобиль улетел в кювет. Фото: ГУ МВД РФ по Самарской области
Изменить размер текста:

В Красноярском районе Самарской области полицейские поймали любителя пьяной езды. Мужчина ехал за рулем Хендай Акцент, когда увидел полицейских. Это зрелище так его шокировало, что он прибавил газ и попытался скрыться. Но не справился с управлением и улетел в кювет.

Полицейские помогли незадачливому водителю выбраться из машины и убедились, что он не пострадал. После этого они попросили его пройти медосвидетельствование. После которого выяснилось: мужчина нетрезв.

Автолюбителя доставили в отдел полиции для разбирательства. Оказалось, что в 2018 году его уже судили за пьяное вождение. Тогда он заплатил штраф в 30 тыс рублей и был лишен прав на 18 месяцев. Теперь ему может грозить лишение свободы на срок до двух лет. А автомобиль, как сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области, у водителя отобрали и отправили на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кинеле с рельс сошел электровоз, который наехал на тормозные башмаки
В Самаре с островов спасали парализованного рыбака, который перебрал с алкоголем
Александр Соболев впервые сыграет за "Спартак" в матче с "Динамо" 29 февраля 2020 года
В Сызрани подруга мужчины украла два золотых кольца у его дочери
Под Самарой пьяный водитель решил поиграть в догонялки с полицией и оказался в кювете
"Он стоял и никого не трогал": в Сызрани пешеход стал жертвой 4 машин, сыгравших в кегли
В Самаре нерадивый водитель отправил в больницу 65-летнюю пенсионерку
Публикуем видео с места аварии автобуса с детьми, перевернувшегося под Ульяновском
Показали, как "расщепляют" золото: Дмитрий Азаров пообщался с одаренными самарскими детьми
Из-за пожара в жилом доме на 5 Просеке в Самаре эвакуировали 38 человек
"Господи, я целая или нет": кондуктору пришлось выпрыгивать из трамвая, который перевернулся около "Апельсина"
"Большегрузы теряют подвески, автобусы тонут": самары требуют у властей спасти Заводское шоссе
"Как же вкусно пахнут дети": Ольга Бузова в Самаре показала, что может стать хорошей мамой
Голкипер Евгений Фролов в дебютном матче за «Крылья Советов» стал лучшим игроком встречи
В Самаре на подземной парковке ТРК «Эль Рио» произошел пожар
В Самаре будут производить зарядки для электромобилей и зарядные станции для гаджетов, которые появятся на набережной
Весна в Самарской области начнется с ночных морозов
Болельщица «Крыльев» пришла на игру в свадебном платье с предложением для Карпова
Работникам Самарской станции скорой помощи сохранят действующие условия трудовых договоров
Вручили знак и «ключ от города»: в Жигулевске избрали нового мэра
В Самаре на Московском шоссе в 2020 году хотят построить надземный пешеходный переход