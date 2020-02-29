В Кинеле с рельс сошел электровоз, который наехал на тормозные башмаки

29 Февр. 2020 2020-02-29T16:03:42+03:00

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В Самарской области продолжаются ЧП С электротранспортом. В этот раз на станции Кинель с рельс сошел электровоз, который выполнял маневровые работы на тупиковом пути.

- С рельс сошла одна колесная пара электровоза, который был приписан к эксплуатационному депо станции Уфа. Предварительная причина - наезд электровоза на тормозные башмаки, - рассказали в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

В ЧП никто не пострадал, нормально себя чувствует и машинист. Задержек в расписании не было, так как это случилось на тупиковом пути. Но, прежде чем отправить электровоз в работу, его осмотрят специалисты, чтобы обточить колесные пары и опробовать тормоза.

Также Куйбышевская транспортная прокуратура сейчас проводит проверку, по ее результатам будет понятно, кто виноват и была ли в работе машиниста небрежность.

ИСТОЧНИК KP.RU