В Самаре построят комплекс зданий для ГИБДД с открытыми стоянками

1 Март 2020 2020-03-01T14:56:29+03:00

Кто будет его строить, выберут в начале марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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К апрелю 2022 года в Самаре на пересечении Волжского и Московского шоссе хотят построить новый комплекс зданий для областной ГИБДД. Соответствующий лот уже появился на сайте госзакупок 27 февраля. Максимальная стоимость контракта около 1,3 млрд рублей, деньги должны быть использованы из федерального бюджета.

Согласно проекту, в комплекс войдут: пятиэтажного здания УГИБДД и СБ ДПС, трехэтажного здания РЭО, одноэтажного здания госинспекторов РЭО, четырехэтажного спорткомплекса, отапливаемых гаражей на сотню автомобилей, столовая и открытые автостоянки для временного хранения машин, два КПП

Территорию вокруг благоустроят: установят скамейки, разобьют газоны, устроят тротуары.

Генподрядчика планирую выбрать 6 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU