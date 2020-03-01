2020-03-01T14:56:29+03:00
Общество

В Самаре построят комплекс зданий для ГИБДД с открытыми стоянками

Расположится комплекс на пересечении Волжского и Московского шоссе
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Кто будет его строить, выберут в начале мартаКто будет его строить, выберут в начале мартаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

К апрелю 2022 года в Самаре на пересечении Волжского и Московского шоссе хотят построить новый комплекс зданий для областной ГИБДД. Соответствующий лот уже появился на сайте госзакупок 27 февраля. Максимальная стоимость контракта около 1,3 млрд рублей, деньги должны быть использованы из федерального бюджета.

Согласно проекту, в комплекс войдут: пятиэтажного здания УГИБДД и СБ ДПС, трехэтажного здания РЭО, одноэтажного здания госинспекторов РЭО, четырехэтажного спорткомплекса, отапливаемых гаражей на сотню автомобилей, столовая и открытые автостоянки для временного хранения машин, два КПП

Территорию вокруг благоустроят: установят скамейки, разобьют газоны, устроят тротуары.

Генподрядчика планирую выбрать 6 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24