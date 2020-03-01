В Самарской области фура «утонула» под мостом

1 Март 2020 2020-03-01T17:06:39+03:00

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Даже огромные машины «тонут» в весенних лужах на дорогах Самарской области. Так 1 марта тольяттинским спасателям пришлось выручать автоцистерну. Сообщение о ЧП поступило в 8:37 и дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда Тольятти отправилась на 987 км трассы М-5, к развязке на п. Поволжский.

- На подтопленном участке дороги, под мостом, находилась автоцестерна с водителем внутри. Автомобиль был неисправен и находился там с вечера 29 февраля и всю ночь. Водитель не хотел покидать свой автомобиль, поэтому от эвакуации на надувной лодке отказался, - сообщили спасатели.

Свидетели случившегося безрезультатно пытались помочь в буксировки многотонной машины. Подойти к затопленной машине без спецоборудования не получалось. Спасатели, используя водолазное снаряжение, смогли прицепить буксировочный трос, после чего другой большегруз смог вытянуть автоцестерну из лужи.

В 11:20 машина вместе с водителем была спасена, медицинская помощь водителю не потребовалась.

Напомним, ранее на Заводском шоссе в Самаре «утонул» автобус №9. Немаленькая машина проводилась колесом в яму с водой и несколько часов не могла выбраться.

Буксировка автоцестерны из-под моста в Поволжском. Самара.Спасатели использовали водолазное оборудование, чтобы прицепить трос к большегрузу.

ИСТОЧНИК KP.RU