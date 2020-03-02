2020-03-02T14:51:26+03:00
Общество

В Самаре на четыре дня закрыли участок улицы Фрунзе

На работе общественного транспорта эта мера никак не скажется
Владислав КИРСАНОВ
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Работы будут вестись на глубине 6,5 метровРаботы будут вестись на глубине 6,5 метровФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня утром, 2 марта, в Самаре перекрыли участок дороги на улице Фрунзе. Речь идет об отрезке от Шостаковича до Красноармейской. Там проводят аварийно-восстановительные работы на канализационной линии диаметром 150 мм.

– Технические особенности линии требуют строительство нового колодца, глубина котлована составит 6,5 метров. Все работы планируется завершить до 8 утра 6 марта, – сообщили представители «РКС-Самара».

По мнению коммунальщиков, данное перекрытие затронет только водителей автомобилей, так как на участке не ходит общественный транспорт. Однако горожан просят заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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