В Самаре на перекрестке улиц Народной и Шоссейной изменился режим работы светофора

2 Март 2020 2020-03-02T22:05:03+03:00

Это должно помочь справиться с пробкой в направлении города в утренний час пик

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Жители Сухой Самарки и Куйбышевского района жаловались на транспортные сложности на улице Народной. В утренние часы там скапливались машины, в заторе автолюбители теряли до 20 минут.

- Пробка с Народной реально никуда не делась, и если на Шоссейной еще есть на что надеяться, то на Народной и Белорусской ситуация однозначно идет по негативным сценариям, - писали автомобилисты в департамент транспорта и предлагали свои решения данной ситуации.

Специалисты ведомства уверенно отвечали, что мониторинг ведется и решение скоро будет. В итоге чиновники нашли выход - внедрить на светофорах перекрестка особый режим. Это решение потребовало подготовительной работы, в частности прокладки кабельной линии.

- Со стороны моста прямо по Шоссейной сократили «зеленый» до 17 секунд, «плюс» 10 секунд отсечка, чтобы повернуть налево в сторону Сухой Самарки и прямо. По Народной «зеленый» увеличили до 45 секунд, по Казачьей зеленая секция направо работает постоянно, - рассказали о новом режиме работы светофоров представители «Дорсигнала» в твиттере.

ИСТОЧНИК KP.RU