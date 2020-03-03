В Зубчаниновке приступили к откачке воды с затопленных улиц

3 Март 2020 2020-03-03T11:04:25+03:00

В поселке сейчас работают несколько спецмашин

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В Зубчаниновке в Кировском районе Самары во вторник, 3 марта, стартовали работы по откачке воды. Из-за теплой погоды дороги поселка оказались затоплены.

- Определены места, виды работ. Основные задачи: вывезти оставшийся снег, спланировать обочину, провести водоотведение и перейти к аварийному ремонту асфальтового покрытия, - сообщил в твиттере глава Кировского района Игорь Рудаков.

По словам чиновника, все машины по откачке воды работают под полную загрузку. В работу взяли также участок Транзитная — Макаренко. На вопрос горожан о планах на устройство ливневки в поселке Игорь Рудаков ответил, что этот вопрос сейчас находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU