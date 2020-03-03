Семь человек пострадали при взрыве газового котла в жилом доме в Самаре

3 Март 2020 2020-03-03T20:11:02+03:00

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В Самаре из-за взрыва газа обрушился жилой дом. ЧП произошло 3 марта в восемь часов вечера на ул.Арцыбушевской, 128. Здесь располагается двухэтажный деревянный дом на несколько квартир.

Как сообщает МЧС, в результате взрыва произошло обрушение перегородки без последующего возгорания.

- По предварительным данным пострадало 7 человек, из них 3 детей. Дальнейшая информация уточняется, - сообщает ведомство.

По предварительным данным троих детей уже доставили в больницу. Под завалами может находиться еще несколько человек.

- Произошёл взрыв бытового газа в жилом доме. Все службы прибыли на место для работы, сейчас там находится глава города Елена Лапушкина, - прокомментировали в городской администрации. - Принимаются оперативные меры, обстоятельства происшествия и информация о пострадавших выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU