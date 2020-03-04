2020-03-04T11:14:51+03:00
Происшествия

На трассе под Тольятти в лобовом столкновении «Гранты» и Mitsubishi погиб человек

В деталях аварии сейчас разбираются полицейские
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилистка на иномарке выехала на "встречку" и влетела в "Гранту"Автомобилистка на иномарке выехала на "встречку" и влетела в "Гранту"Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вечером во вторник, 3 марта, на трассе «Тольятти — Ягодное» произошло смертельное ДТП. В 21:30 там, не доезжая до поворота на село Ягодное лоб в лоб столкнулись «Лада Гранта» и Mitsubishi Lancer.

- По предварительной версии, 61-летняя жительница села Ягодное, управляя иномаркой, двигалась со стороны Тольятти. В пути следования она столкнулась с «Грантой» под управлением 24-летнего молодого человека, который ехал во встречном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

К сожалению, в аварии погиб пассажир «Гранты». Он скончался еще до приезда медиков скорой помощи. Кроме того, оба водителя получили травмы и ушибы. Их доставили в Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5. В причинах ДТП разберется следственный отдел ОМВД по Ставропольскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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