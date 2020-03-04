Кувшин с сюрпризом: внутри экспоната в музее Большеглушицкого района нашли мину

4 Март 2020 2020-03-04T17:47:43+03:00

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Полиция Большеглушицкого района пытается разобраться, как внутри одного из экспонатов историко-краеведческого музей попала немецкая мина времен Великой Отечественной войны.

По данным собственных источников «КП-Самара», ЧП датируется 25 февраля. В полицию обратилась заведующая музеем, который расположен в селе Большая Глушица.

50-миллиметровый снаряд от миномета, который использовался в 40-х годах прошлого года, нашли в кувшине. Приехавшие саперы увидели, что у мины нет головного взрывателя.

Боеприпас накрыли специальным устройством и ликвидировали.

Была ли это чья-то злая шутка и кто «хозяин» снаряда от миномета, сейчас разбираются в правоохранительных органах.

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ИСТОЧНИК KP.RU