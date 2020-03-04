Кувшин с сюрпризом: внутри экспоната в музее Большеглушицкого района нашли мину
Полиция Большеглушицкого района пытается разобраться, как внутри одного из экспонатов историко-краеведческого музей попала немецкая мина времен Великой Отечественной войны.
По данным собственных источников «КП-Самара», ЧП датируется 25 февраля. В полицию обратилась заведующая музеем, который расположен в селе Большая Глушица.
50-миллиметровый снаряд от миномета, который использовался в 40-х годах прошлого года, нашли в кувшине. Приехавшие саперы увидели, что у мины нет головного взрывателя.
Боеприпас накрыли специальным устройством и ликвидировали.
Была ли это чья-то злая шутка и кто «хозяин» снаряда от миномета, сейчас разбираются в правоохранительных органах.
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ИСТОЧНИК KP.RU