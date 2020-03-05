Пожар в ЖК «Орбита» в Самаре: застройщик рассказал, как ЧП отразилось на здании

5 Март 2020 2020-03-05T12:24:03+03:00

Возгорание началось во второй секции здания на 8 этаже Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

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Застройщик ЖК «Орбита» - ООО «Альянс» прокомментировал ЧП на своем объекте. Напомним, утром в четверг, 5 марта, на 8 этаже будущего многоэтажного дома произошел пожар. Площадь возгорания составила 450 кв.м. Со стройплощадки эвакуировали 30 рабочих. К счастью, никто не пострадал.

- Произошло возгорание временных строительных конструкций в процессе прогревания железобетонной плиты перекрытия на 8 этаже 2 секции объекта. Несущие конструкции здания не повреждены, - сообщил застройщик в своей официальной группе в соцсети.

Сейчас компания устраняет последствия возгорания. Также представители организации отмечают, что на графике работ это происшествие никак не отразится.

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ИСТОЧНИК KP.RU