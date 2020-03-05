2020-03-05T16:35:40+03:00
Общество

На дорогах Самарской области введут ограничения для грузовиков

Это позволит обеспечить сохранность дорог в неблагоприятных погодных условиях
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Подобные ограничения на дорогах являются ежегоднымиПодобные ограничения на дорогах являются ежегоднымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области введут ограничения для большегрузов. Речь идет о дорогах регионального и межмуниципального значения. С 1 по 30 апреля меры начнут действовать для транспорта с грузами более 7 тонн.

– Это позволит обеспечить сохранность дорог в период неблагоприятных природно-климатических условий весной и летом, – говорится в документе министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Также грузовикам ограничат проезд с 20 мая по 31 августа. Эти меры начнут действовать в случае, если средняя дневная температура воздуха превысит 32 градуса. Отметим, что подобные запреты являются ежегодными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Мы выжали все, что могли": тольяттинский дуэт фигуристов Базин - Евдокимова распался
Страховые взносы снизить, бизнес поддержать: Владимир Кошелев принял участие в заседании "Деловой России"
"Нас выживает из дома черная плесень": в Чапаевске многодетная семья 5 лет живет под текущей крышей
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза
В самарском аэропорту обнаружили просроченные продукты для пассажиров
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил атакующих игроков «Крыльев Советов»
На дорогах Самарской области введут ограничения для грузовиков
Защита экс-сотрудника самарской Росгвардии Дмитрия Сазонова, которого осудили за взятки, обжалует приговор
На чапаевских полицейских, в отделе которых рухнувшая стена убила рабочего, завели дело
В Самаре на два часа отключат светофоры на Ново-Садовой
Избил дверь кирпичом: мужчина из Самары напал на подъезд
Билеты на матч «Крылья Советов» – «Ахмат» будут стоить от 150 рублей
В Самаре выступит легендарная группа «Любэ»
В Самарской области на выходных похолодает до -12 градусов
Просто обознались: судебные приставы из Самары помогли поймать преступника
Ушла из швейной мастерской: в Тольятти без вести пропала 17-летняя девочка
Пожар в ЖК «Орбита» в Самаре: застройщик рассказал, как ЧП отразилось на здании
В Самаре появились мошенники, которые пытаются обмануть ветеранов войны
ГИБДД: в Самаре нужен пешеходный переход рядом с «Золотым яблоком»
Проехала на красный: в Тольятти девушка устроила ДТП на перекрестке
Уклонился от армии, но не от штрафа: в Самарской области осудили военнообязанного
«АКОМ» отстаивает интересы отрасли
«АКОМ» презентовал «Дорожную карту развития»
Директор управляющей компании из Тольятти украл 250 тысяч рублей