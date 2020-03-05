На дорогах Самарской области введут ограничения для грузовиков

5 Март 2020 2020-03-05T16:35:40+03:00

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В Самарской области введут ограничения для большегрузов. Речь идет о дорогах регионального и межмуниципального значения. С 1 по 30 апреля меры начнут действовать для транспорта с грузами более 7 тонн.

– Это позволит обеспечить сохранность дорог в период неблагоприятных природно-климатических условий весной и летом, – говорится в документе министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Также грузовикам ограничат проезд с 20 мая по 31 августа. Эти меры начнут действовать в случае, если средняя дневная температура воздуха превысит 32 градуса. Отметим, что подобные запреты являются ежегодными.

ИСТОЧНИК KP.RU