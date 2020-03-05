"Нас выживает из дома черная плесень": в Чапаевске многодетная семья 5 лет живет под текущей крышей

5 Март 2020 2020-03-05T17:49:02+03:00

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В Самарской области с наступлением весны снова началась эпоха протекающих крыш. С жалобой в приемную организации "Гражданский патруль" обратилась многодетная мать из Чапаевска. Семья уже пять лет живет в квартире под вечно текущей крышей. И пять лет с этим ничего не может поделать управляющая компания. Из-за влажности во время таяния снега или дождя в доме вольготно чувствует себя черная плесень.

В квартире чёрная плесень, рыжие потёки. Дети дышат этой влажностью и часто болеют. Руководителя нашей УК господина Блынского мало интересует этот вопрос, на месте его крайне редко найти вечно в разъездах, а на наши жалобы он не реагирует, - поделилась своей бедой с общественниками жительница дома Елена Ганина.

Сейчас активисты "Гражданского патруля" обратились в прокуратуру Чапаевска с требованием провести проверку работы управляющей компании.

- В прошлом году мы получали огромное количество жалоб на текущие крыши с самого начала весны, и в этом сезоне уже начали получать совершенно аналогичные жалобы. Прокуратуре Самарской области следует провести тщательную проверку по фактам расходования средств фондов ЖКХ, - считает руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

ИСТОЧНИК KP.RU