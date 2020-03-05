"Мы выжали все, что могли": тольяттинский дуэт фигуристов Базин - Евдокимова распался

5 Март 2020 2020-03-05T18:58:07+03:00

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Тольяттинские фигуристы Егор Базин и Софья Евдокимова объявили о том, что больше не будут выступать вместе. Спортсмены выступали вместе 15 лет, они становились серебряными призерами Универсиад в 2017 и 2019 годах.

- Это были прекрасные 15 лет, больше половины нашей жизни, каждый день мы виделись по два раза в день, надеюсь так будет и дальше, но уже не на льду. Мы выжали все что могли и даже больше, - написал Егор Базин. Он также отметил, что собирается продолжать свой ледовый путь.

А вот Софья Евдокимова была более немногословна.

- Многому свойственно заканчиваться. Спасибо Большое дорогие ребята, что поддерживали нас на протяжении долгих лет. Тебе я буду благодарна всегда, за все, - написала она. А в комментариях поклонники отметили, что здоровье все же важнее. Видимо, причиной распада дуэта послужили какие-то проблемы именно в этой сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU