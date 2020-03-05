2020-03-05T23:22:34+03:00
Общество

"У меня бабушка блокадница": дирижер Евгений Хохлов поделился эмоциями от воссозданной Ленинградской симфонии

В Самаре исполнили великое произведение Шостаковича - также, как 78 лет назад, 5 марта 1942 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Первое исполнение симфонии. Фото: Архив Большого театраПервое исполнение симфонии. Фото: Архив Большого театра
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В Самаре 5 марта, ровно 78 лет спустя после премьеры, исполнили Ленинградскую симфонию Дмитрия Шостаковича. На сцене театра оперы и балета - симфонический оркестр под руководством дирижера Евгения Хохлова. Для него эта роль - особенная.

- Я сам ленинградец, бабушка у меня блокадница. Лично для меня эта симфония особенная, а для оркестра - это серьезный шаг вперед. Мы впервые исполняем на этой сцене вариант, который вы услышали, - поделился он. - Для меня это симфония, с которой я родился и вырос. У меня до сих пор звучит в голове эта музыка.

С такими же мыслями из зала выходили и другие слушатели, которым посчастливилось стать частью торжества и услышать эту песнь, звавшую народ на подвиг. Гостем мероприятия стал и губернатор Дмитрий Азаров, а также музыкант Нелли Канделаки, которая в детстве находилась в том самом зале, где впервые прозвучала симфония.

А в нашем лонгриде можно подробнее узнать историю знаменитого произведения.

В Самаре исполнили симфонию №7 Шостаковича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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"У меня бабушка блокадница": дирижер Евгений Хохлов поделился эмоциями от воссозданной Ленинградской симфонии
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