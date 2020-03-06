2020-03-06T09:55:05+03:00
Общество

В Самаре задержали 19-летнего мигранта с огромной партией наркотиков

Общий вес запрещенных веществ составил 353,45 г
Владислав КИРСАНОВ
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Расследование этого дела продолжаетсяРасследование этого дела продолжаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре задержали молодого человека, который совершил административное правонарушение. В ходе беседы сотрудники Росгвардии заметили, что парень сильно нервничает, поэтому они решили досмотреть его. Из карманов задержанный достал 18 свертков с героином.

– Далее 19-летний мигрант пояснил, что оставил закладки по 20 адресам в различных районах города. Общий вес найденного запрещенного вещества составил 353,45 г, что относится к крупному размеру, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении парня возбуждено семь уголовных дел. Сейчас полицейские продолжают расследование, в ходе которого им предстоит проверить молодого человека из соседней республики на причастность к аналогичным преступлениям, а также установить канал поставки наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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