В Самаре задержали 19-летнего мигранта с огромной партией наркотиков

6 Март 2020 2020-03-06T09:55:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре задержали молодого человека, который совершил административное правонарушение. В ходе беседы сотрудники Росгвардии заметили, что парень сильно нервничает, поэтому они решили досмотреть его. Из карманов задержанный достал 18 свертков с героином.

– Далее 19-летний мигрант пояснил, что оставил закладки по 20 адресам в различных районах города. Общий вес найденного запрещенного вещества составил 353,45 г, что относится к крупному размеру, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении парня возбуждено семь уголовных дел. Сейчас полицейские продолжают расследование, в ходе которого им предстоит проверить молодого человека из соседней республики на причастность к аналогичным преступлениям, а также установить канал поставки наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU