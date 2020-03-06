2020-03-06T12:55:51+03:00
Общество

Самарцам откроют тайну архивов

10 марта горожане смогут своими глазами увидеть, как сохраняют историю в государственном архиве
Ольга НОВИКОВА
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В самарском архиве хранится много по-настоящему уникальных документовВ самарском архиве хранится много по-настоящему уникальных документовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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10 марта самарцев приглашают на День архивов. Весь день двери читального зала госархива в Самаре будут открыты для всех желающих. Здесь будут проходить тематические лекции и экскурсии.

В 10.00 программу откроет презентация изданий архива, посвященная авиационной промышленности страны и города. В 11.00 самарцы с помощью уникальных архивных документов ЦБК «Вымпел» смогут проникнуть в тайны отечественного судостроения и проектирования кораблей.

В 11.30 начнется экскурсия в отдел репрографии и консервации документов. Все желающие смогут проникнуть в тайны архивных хранилищ и своими глазами увидеть, к каким ухищрениям прибегают архивариусы для сохранения уникальных бумаг.

В 13.00 госархив пополнится на коллекцию документов семьи Кудеровых – в том числе фронтовых. А в 14.00 гости архива смогут познакомиться с каталогом архивных театральных документов.

День архивов пройдет по адресу: ул.Мичурина, 58.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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