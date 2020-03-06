В Самаре станцуют "Севастопольский вальс" в честь воссоединения Крыма с Россией

6 Март 2020 2020-03-06T15:37:02+03:00

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15 марта в Самаре пройдет общественнная акция "Соединяя сердца". На площади Куйбышева с 13.00 развернутся праздничные мероприятия, посвященные воссоединению Крыма с Россией.

Уже на входе всех встретят волонтеры, которые предложат поучаствовать в блиц-викторине. Все те, кто правильно ответит на вопросы, получат сувениры, а главным призом умникам станет путевка в Крым.

А еще все желающие смогут стать участниками флешмоба "Севастопольский вальс" и научиться элементам танца.

В 14.00 начнется официальная часть с приветственными словами первых лиц. А потом на площади выступит Ансамбль песни и пляски Черноморского флота из Севастополя - это станет изюминкой программы, ведь перед самарцами появится один из старейших ансамблей России.

Также маленьких гостей ждут интерактивные площадки, мастер-классы и спортивные развлечения.

ИСТОЧНИК KP.RU