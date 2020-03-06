2020-03-06T19:35:46+03:00
Общество

В Самаре забрали автомобиль у водителя, который 600 раз нарушил правила

Автомобиль пойдет в счет погашения задолженности в 601 тыс рублей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Мужчина остался без авто, но на свободеМужчина остался без авто, но на свободе
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В Самаре приставы арестовали автомобиль у должника, который более 600 раз нарушил правила дорожного движения и не собирался платить штрафы. Таковых у него накопилось на 601 тыс рублей.

Приставы не раз пытались вступить с должником в переписку. Мужчине отправляли уведомления о том, что он обязан как можно скорее погасить задолженность, а также сообщали, что могут применить к нему различные меры воздействия. Все угрозы оказались тщетными. Мужчины никогда не было дома, он не выходил на связь.

В итоге помогли найти должника сотрудники ГИБДД. Они остановили мужчину, чтобы проверить документы, и выяснили, какие долги на нем висят. Дальше нарушителя не отпустили, судебные приставы приехали на место и оказались очень рады встрече. Они описали автомобиль и арестовали BMW мужчины. Если он не оплатит долги, машину продадут и деньги направят на погашение задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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