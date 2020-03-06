На Ново-Вокзальной от Московского шоссе до Ново-Садовой могут построить вторую проезжую часть

6 Март 2020 2020-03-06T21:08:21+03:00

Однако произойдет это не раньше чем через год

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Автомобилисты, поворачивающие с Московского шоссе направо по Ново-Вокзальной в сторону Волги, устали "вклиниваться" во встречный поток. К сожалению, иначе по этой улице на Ново-Садовую выехать невозможно.

- Можно когда-нибудь эту дорогу сделать полноценной и построить там проезжую часть до Ново-Садовой, - поинтересовался слушатель радио "КП-Самара" 5 марта в прямом эфире у начальника отделение дорожной инспекции ГИББДД ГУ МВД России по городу Самаре Александра Чугунова.

Оказалось, что проблема уже давно на карандаше и у Госавтоинспекции и у администрации города.

- Давно назрела необходимость строительства второй проезжей части на улице Ново-Вокзальной от Московского шоссе до Ново-Садовой. Это позволит разгрузить существующую дорожную сеть. Данный вопрос обсуждается. Точно сказать, когда это будет реализовано я не могу. В ближайшее время я думаю, бы обсудим этот вопрос с руководителем департамента транспорта, с другими представителями администрации города Самары, - ответил Александр Чугунов.

О сроках появления новой проезжей части на Ново-Вокзальной речи пока не ведется, но есть надежда что она появится в течение ближайших нескольких лет.

- Сейчас много дорог строится. В текущем году планируется строительство улицы XXII Партсъезда, идет капитальный ремонт Заводского шоссе. Есть планы и на строительство улицы Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой. То есть пока много других объектов, но Ново-Вокзальная один из вопросов, который тоже надо решать. В текущем году это однозначно не планируется, но в перспективе ближайших лет, я думаю, нам стоит этого ожидать.

ИСТОЧНИК KP.RU