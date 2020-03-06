2020-03-06T21:08:21+03:00
Общество

На Ново-Вокзальной от Московского шоссе до Ново-Садовой могут построить вторую проезжую часть

Однако произойдет это не раньше чем через год
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Начальник дорожной инспекции городской ГИБДД ответил на вопросы слушателей радио "КП-Самара"Начальник дорожной инспекции городской ГИБДД ответил на вопросы слушателей радио "КП-Самара"Фото: Вера ЦЫГАНКОВА
Изменить размер текста:

Автомобилисты, поворачивающие с Московского шоссе направо по Ново-Вокзальной в сторону Волги, устали "вклиниваться" во встречный поток. К сожалению, иначе по этой улице на Ново-Садовую выехать невозможно.

- Можно когда-нибудь эту дорогу сделать полноценной и построить там проезжую часть до Ново-Садовой, - поинтересовался слушатель радио "КП-Самара" 5 марта в прямом эфире у начальника отделение дорожной инспекции ГИББДД ГУ МВД России по городу Самаре Александра Чугунова.

Оказалось, что проблема уже давно на карандаше и у Госавтоинспекции и у администрации города.

- Давно назрела необходимость строительства второй проезжей части на улице Ново-Вокзальной от Московского шоссе до Ново-Садовой. Это позволит разгрузить существующую дорожную сеть. Данный вопрос обсуждается. Точно сказать, когда это будет реализовано я не могу. В ближайшее время я думаю, бы обсудим этот вопрос с руководителем департамента транспорта, с другими представителями администрации города Самары, - ответил Александр Чугунов.

О сроках появления новой проезжей части на Ново-Вокзальной речи пока не ведется, но есть надежда что она появится в течение ближайших нескольких лет.

- Сейчас много дорог строится. В текущем году планируется строительство улицы XXII Партсъезда, идет капитальный ремонт Заводского шоссе. Есть планы и на строительство улицы Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой. То есть пока много других объектов, но Ново-Вокзальная один из вопросов, который тоже надо решать. В текущем году это однозначно не планируется, но в перспективе ближайших лет, я думаю, нам стоит этого ожидать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ново-Вокзальной от Московского шоссе до Ново-Садовой могут построить вторую проезжую часть
Заплатит рублем: на подрядчика, ремонтирующего Заводское шоссе, возбудили дело за провалившийся автобус
В Самаре забрали автомобиль у водителя, который 600 раз нарушил правила
«Очень тяжело вспоминать эти годы»: в Самаре узница концлагеря получила медаль от губернатора
Боитесь коронавируса? Звоните! В Самаре запустили горячую линию для потенциальной "группы риска"
В Тольятти хулиган обстрелял автомобиль
Чиновники минкульта Самарской области полетят в Чехию, чтобы послушать детский хор
Пропавшего в Сергиевске мужчину могли убить
В Самарской области проходит праздничная акция для женщин «Будьте красивы!»
В Самаре за 5 млн рублей купят учебники, чтобы воспитывать семейную нравственность школьников
Это не шутка: с 1 апреля подорожает проезд от Самары до «Южного города»
В Самаре станцуют "Севастопольский вальс" в честь воссоединения Крыма с Россией
В Самаре полиция разбирается в деле инвалида-сироты, которого обманом оставили без квартиры
Самолет, летевший по маршруту Гоа – Самара, совершил экстренную посадку в Ташкенте