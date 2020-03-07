На борьбу с коронавирусом в Самарской области выделят 35 миллионов рублей

7 Март 2020 2020-03-07T11:23:42+03:00

По состоянию на 7 марта во всем мире заразившихся коронавирусом больше 101 тысячи человек. Фото: REUTERS

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В Самарской области на борьбу с коронавирусом (COVID-19) выделят 35 миллионов рублей. Деньги поступят из резервного фонда правительства региона. Средства пойдут на покупку специального медицинского оборудования, средств защиты и дезинфекции, а также для того, чтобы предотвратить ввоз инфекции в регион. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Самарской области.

Напомним, по состоянию на 7 марта во всем мире заразившихся коронавирусом больше 101 тысячи человек. Большая часть из них – в Китае. От заболевания умерли больше 3,4 тысячи человек. Вылечились больше 57 тысяч человек, в том числе в России – это первый случай в нашей стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU