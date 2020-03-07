2020-03-07T12:21:55+03:00
Общество

В Кировском районе Самары одобрили строительство новой дороги

Проезжая часть появится недалеко от пересечения с улицей Арена 2018 на Волжском шоссе
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Дорога, согласно документам, будет длинной 500 метров.Дорога, согласно документам, будет длинной 500 метров.Фото: Архив "КП"
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В Кировском районе Самары появится новая дорога. Ее проложат от дома по адресу: Волжское шоссе, 101 до самого Волжского шоссе. Строительство проезжей части обсуждали на публичных слушаниях, где проект одобрили горожане. Это следует из заключения администрации района.

Дорога, согласно документам, будет длинной 500 метров. Сейчас на этом месте лес. Проезжая часть должна появиться сразу за поворотом на улицу Арена 2018 по Волжскому шоссе, если двигаться в сторону кольца на пересечении с улицей Демократической.

ИСТОЧНИК KP.RU

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