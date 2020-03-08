В Самарской области ЗИЛ насмерть сбил мужчину, который шел посреди дороги

8 Март 2020 2020-03-08T08:48:52+03:00

По факту происшествия сейчас проводят проверку сотрудники полиции

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Вечером в субботу, 7 марта, в Самарской области произошла трагедия. Около села Кошки водитель автомобиля ЗИЛ сбил мужчину, которому примерно 30 лет.

- Неизвестный шел посередине проезжей части. Светоотражающие элементы на одежде отсутствовали, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Авария закончилась трагедией. Пешеход скончался на месте происшествия еще до приезда скорой медицинской помощи. Водитель "бычка" сейчас дает показания сотрудникам полиции. По факту случившегося сотрудники УГИБДД проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Правоохранители в настоящий моменту устанавливают личность погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU