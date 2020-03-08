Массовое ДТП на Некрасовской в Самаре: "пятерку" разворотило, "Тойота" влетела в дом
Серьезное ДТП сегодня утром, в воскресенье 8 марта, произошло в центре областной столицы. На пересечении улиц Фрунзе и Некрасовской столкнулись сразу три автомобиля. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
- По предварительным сведениям, примерно в 9-50 25-летний водитель ВАЗ-2105 ехал по улице Фрунзе. Он выехал на перекресток с Некрасовской на красный сигнал светофора и столкнулся с "Тойотой", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
"Тойота" в результате столкновения протаранила дорожный знак и влетела в жилой дом, где располагается магазин. "Пятерка" по инерции врезалась в "Ниссан". На месте работали сотрудники УГИБДД, спасатели ПСО и медики.
"Пятерку" сильно разворотило ФОТО: ПСО СамарыФото: Предоставлено "Комсомолке"
В результате аварии пострадали два человека - водитель отечественной легковушки и мужчина, находившийся за рулем "Тойоты". По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой сотрудники полиции примут процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU