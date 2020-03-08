2020-03-08T22:07:40+03:00
Происшествия

В Самарской области умерла пассажирка электрички, которая ехала из Сызрани

Женщину до последнего пытались спасти очевидцы и медики
Михаил ГОРЮНОВ
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Женщине пытались помочь прямо в поезде ФОТО: КТВ-ЛучЖенщине пытались помочь прямо в поезде ФОТО: КТВ-Луч
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В воскресенье, 8 марта, произошла трагедия в электропоезде «Сызрань - Самара - Мирная». Умерла его 68-летняя пассажирка. Женщину пытались спасти очевидцы, полицейские и охранники, но все оказалось тщетным.

– Мы отъехали со станции «Сызрань-1» в три часа. Как вдруг бабушке стало плохо: инсульт или инфаркт, непонятно. Она потеряла сознание. Пассажиры сообщили проводнику, а он по громкой связи обратился ко всем: «Если есть медики, то помогите пассажиру в третьем вагоне», - передает КТВ-Луч слова очевидцев.

Первым помочь пенсионерке пытался дедушка, который ехал с ней, затем другие люди. В Октябрьске в вагон забежала бригада скорой. Медики пытались реанимировать несчастную. Электричка стояла около 20 минут.

Пострадавшую в итоге вынесли на платформу. Как сообщают местные СМИ, спасти ее, к сожалению, не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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