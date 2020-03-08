В Самарской области мужчина убил своего брата и спрятал его труп в яме в гараже

8 Март 2020 2020-03-08T22:06:52+03:00

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Расследованием жестокого убийства занимаются правоохранители Похвистнево. Трагедия произошла в селе Малое Ибряйкино.

- 2 марта в полицию поступило сообщение, что вечером 1 числа в доме на улице Островского 51-летний мужчина ударил ножом в шею своего брата, который на три года моложе. Потерпевший скончался, - рассказывает корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Оба участника трагедии ранее судимы - старший за причинение тяжкого вреда здоровью, младший за незаконный оборот наркотиков. Поняв, что лишил родственника жизни, злоумышленник решил спрятать его тело. Он отнес труп в смотровую яму гаража, расположенного рядом с домом.

Оперативники уже задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. С места происшествия изъяты нож и лопата. Разбирательства продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU